Dünya

İtalya'da çığ faciası: Olimpiyat bölgelerinde 3 kayakçı hayatını kaybetti

Milano–Cortina Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan Trentino-Alto Adige ve Lombardiya bölgelerinde meydana gelen çığ felaketlerinde pist dışı kayak yapan 3 kişi yaşamını yitirdi.

IHA8 Şubat 2026 Pazar 00:23 - Güncelleme:
İtalya'da çığ faciası: Olimpiyat bölgelerinde 3 kayakçı hayatını kaybetti
ABONE OL

İtalya'da Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan Trentino-Alto Adige ve Lombardiya bölgelerindeki dağlarda çığ felaketleri meydana geldi. Alp Dağları Arama-Kurtarma Ekibi (Soccorso Alpino), farklı bölgelerde birden fazla çığ olayı yaşandığını açıkladı. Kadınlar Alp disiplini kayak yarışmalarının düzenlendiği Cortina d'Ampezzo yakınlarındaki Dolomitler'de, Marmolada Dağı'nda iki ayrı çığ meydana geldiği bildirildi. Yaklaşık 3300 metre yüksekliğindeki Punta Rocca zirvesinde bir pist dışı kayakçının cansız bedenine ulaşıldı. Kar altında kalan kayakçının yanında bulunan 3 arkadaşının ekipler olay yerine ulaşana kadar çevredeki diğer kayakçılarla birlikte arama-kurtarma çalışmalarına katıldığı belirtildi. Erkekler Alp disiplini yarışmalarının yapıldığı Bormio'nun yaklaşık 65 kilometre doğusunda yer alan Valtellina Vadisi'nde meydana gelen başka bir çığda ise 2 pist dışı kayakçının daha yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yetkililer, Trentino-Alto Adige bölgesinde yaralanarak hastaneye kaldırılan bir kayakçının hayatını kaybettiğine dair yerel basında çıkan haberlerin ise henüz doğrulanmadığını kaydetti.

