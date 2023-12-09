İtalya'da çıkan hastane yangınında 3 kişi hayatını kaybetti

İtalya'nın başkenti Roma'nın doğusunda bir hastanede yangın çıktı. Lazio bölgesinde bulunan Tivoli kasabasındaki San Giovanni Evangelista Hastane'sinde çıkan ve gece boyunca devam eden yangında yaşları 76 ile 86 arasında değişen 3 kişi hayatını kaybetti. Yangın ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, hamile bir kadının ve çok sayıda çocuğun da aralarında bulunduğu 200 kişinin Roma'nın farklı bölgelerindeki hastanelere tahliye edildiğini belirtti.

Öte yandan, İtalya medyası tarafından aktarılan bilgiye göre, yangında hayatını kaybedenlerin bedenlerinin tutulduğu San Giovanni Evangelista Hastanesi'nin morgunda 4'üncü bir cesedin bulunduğu ancak bu cesedin dün yangından önce öldüğüne inanıldığı aktarıldı.

İtalya itfaiyesi, yangının söndürüldüğünü ve çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.