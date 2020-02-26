DHA 26 Şubat 2020 Çarşamba10:40 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 10:52

DHA muhabiri, bu kasabalardan biri olan Milano'ya 45 kilometre mesafedeki 16 bin nüfuslu Casalpusterlengo'ya gitti .Güvenlik önlemlerini görüntüledi. "Kırmızı bölge" olarak ilan edilen virüsün bulaşma riski yüksek olduğu bu kasabalara ancak özel izinle girilip çıkılabiliyor.

Kasabaların girişlerini tutan medikal maskeli polisler bölgede kuş uçurtmuyor. Uluslararası kurallar karantina süresini iki hafta süresince öngörüyor.

'50 BİN KİŞİYİ CEZALANDIRAMAZSINIZ'

Casalpusterlengo'nun polis ekiplerinin bekletildiği giriş noktasında denk geldiğimiz sara hastası yaşlı bir kadın, karantinaya alınmayan çevre bir kasabadan geldiğini söyleyerek "Beni öldürecekler, dayanamıyorum artık. Bu tedbirler çok abartılı. Doktorum burada, reçetelerimi yazdırmam lazım ama bana bir suçluymuşum gibi davranıp geri çeviriyorlar" diye öfkesini dile getiriyor.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre de karantina bölgesinde yaşamak zorunda kalanların sabrı taşmış durumda. Virüsün ilk görüldüğü Codogna'daki yasağı delerek alışveriş için dışarıya çıkan Luigi Toselli "Terk edildik. 50 bin kişiyi böyle cezalandıramazsınız" diye tepkisini ortaya koydu. Karantina altında yaşayan bazı kişilerin aşırı stresten dolayı uyku hapları kullanmakta olduğu da basına yansıyan haberler arasında.

Söz konusu kasabalarda işyerleri, okullar ve kamu kuruluşları kapalı tutulurken, sadece marketler ve eczaneler açık durumda. İtalya’da virüs taşıdığı tespit edilenlerin büyük kısmı evlerinde kontrol altında tutulurken, 30'a yakın kişinin ise yoğun bakımda tutulduğu bildirildi.

AVRUPA'DA SON DURUM NE?



Avusturya: Inssbruck 'ta yaşayan genç bir İtalyan çiftte koronavirüs olduğu tespit edildi. Gençlerden biri kapatılan otelde çalışıyordu.

İsviçre: İtalya sınırındaki Ticino'da yaşayan 70li yaşlarında bir kişinin 15 Şubat'ta Milano'da virüse yakalandığı şimdi karantina altında tutulduğu bildirildi

Hırvatistan: İtalya'dan kısa bir süre önce Hırvatistan'a dönen bir erkek, Balkanlarda virüse yakalandığı tespit edilen ilk kişi oldu

İspanya: İtalya'nın kuzeyinden Barselona'ya dönen bir kadın, ülkedeki ilk koronavirüs vakası oldu

Fransa ve Almanya: Kısa bir süre önce İtalya'ya gidip ülkelerine dönenler arasında yeni vakalar olduğu bildirildi

DÜNYA GENELİNDE DURUM NE?



İtalya, Çin'nden sonra en fazla vakanın görüldüğü üç ülkeden biri oldu. İran'da 100'e yakın kişide koronavirüs görüldü ama rakamın çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Virüsün İran Sağlık Bakanı yardımcısına da bulaşmış olması salgının hızla yayıldığına işaret ediyor.

Güney Kore'de koronavirüs 1000'den fazla kişide görüldü, 10 kişi virüsten dolayı öldü. Çin'den sonra en fazla vakanın görüldüğü ülke de Güney Kore.

Brezilya'da, kısa bir süre önce İtalya'ya gidip ülkeye dönen 61 yaşındaki bir erkekteki ilk test sonuçlarının pozitif çıktığı bildirildi. Sao Paulo'da yaşayan kişiye nihai tanı konulabilmesi için bir test daha yapılacağı belirtildi.

İsmi paylaşılmayan kişinin İtalya'da bulunduğu tarihlerin karnaval dönemine denk geldiği, dolayısıyla virüsün çok daha fazla kişiye bulaşmış olabileceği ifade ediliyor.

Çin'de 80 bine yakın kişi virüsten etkilendi, yaklaşık 2.700 kişi de öldü. Ama enfeksiyonun yayılma hızında düşüş olduğu belirtiliyor. Dikkatler ülkeler arası geçişlere odaklandı.