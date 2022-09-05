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Dünya

İtalya'da enerji krizi! Bir restoran ışıkları söndürüp mum yaktı

İtalya'da bir restoran elektrik faturalarındaki artış nedeniyle ışıkları söndürüp mum yaktı.

IHA5 Eylül 2022 Pazartesi 12:48 - Güncelleme:
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Avrupa'da enerji fiyatlarında yaşanan artışa İtalya'da bir restoran değişik bir çözüm üretti. Restoran elektrik faturalarında yüzde 500'e varan artış yaşanması nedeniyle ışıkları kapatmaya karar verdi. Müşterilerin mum ışığında restoranda vakit geçirdiği anlar sosyal medyada paylaşılırken, "Avrupa ve ötesinde çok sıcak bir sonbahar yaşanacak" yorumu yapıldı.

Uzmanlar, İtalya'nın 2021 yılında 43 milyar euroya mal olan enerji ithalatında bu yıl 60 milyar euroya yakın artış beklendiğini belirtti.

Öte yandan Rus petrol şirketi Gazprom geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada, 3 gün boyunca kapalı olacağı duyurulan Kuzey Akım 1 boru hattında tespit edilen yağ sızıntısı nedeniyle Avrupa'ya gaz akışının süresiz olarak durdurulduğunu bildirmişti.

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