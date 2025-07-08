İtalya'da feci ölüm: Uçağın motoruna kapılarak can verdi

İtalyan ANSA ajansının haberinde, Milano-Bergamo (Orio al Serio) Havalimanı'nda bu sabah, güvenlik güçlerini aşarak aprona çıkan 1 kişinin, o sırada taksi yapan bir yolcu uçağının motoruna kapılarak hayatını kaybettiği belirtildi.

İlk tespitler doğrultusunda bunun bir intihar olabileceği ifade edildi.

Söz konusu kişinin, güvenlik önlemlerini nasıl aşabildiğine ve güvenlik güçlerinin kendisini engelleyememesine dair bir soruşturma yürütüldüğü de kaydedildi.

Milano Bergamo Havalimanı'nın X platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Milano Bergamo Havalimanı'ndaki uçuş operasyonları, taksi yolunda meydana gelen bir sorun nedeniyle sabah (yerel saatle) 10.20'den öğlen 12.00'ye kadar askıya alındı. Sorunun nedenleri şu anda yetkililer tarafından araştırılıyor. Hava trafiği öğleden sonra 12.00'de (TSİ 13.00) yeniden başladı." ifadeleri kullanıldı.

Olay nedeniyle Milano Bergamo Havalimanı'nda geliş ve gidiş uçuşlarında gecikmeler yaşandı.