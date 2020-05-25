İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8158
  • EURO
    7,4344
  • ALTIN
    380.418
  • BIST100
    103024
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İtalya'da İçişleri Bakanı Lamorgese, gençleri salgın konusunda uyardı: Bunun ciddi sonuçları olabilir
Dünya

İtalya'da İçişleri Bakanı Lamorgese, gençleri salgın konusunda uyardı: Bunun ciddi sonuçları olabilir

İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirlerin gevşetilmesinin ardından, ilk hafta sonunda dışarıda toplu halde görülen gençleri sorumlu davranmaları, aksi takdirde salgının geri dönebileceği konusunda uyardı.

AA25 Mayıs 2020 Pazartesi 07:34 - Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 07:34
ABONE OL

Kovid-19 salgınından Avrupa’da ilk etkilenen yerlerden İtalya’da, geçen hafta önlemlerin esnetilmesinin ardından, ilk hafta sonunda pek çok şehirde özellikle gençlerin, dışarıda kalabalık gruplar halinde toplanması tartışma konusu oldu.

İçişleri Bakanı Lamorgese, Rai2 kanalında katıldığı bir programda, İtalyanların sıkı karantina tedbirlerine tam olarak uyduklarını ve sorumlu hareket ettiklerini belirterek, "Elbette gençler dışarı çıkma konusunda özgür olduklarını, her şeyin geçmiş olduğunu düşünmüş olabilirler ama durum böyle değil." dedi.

Gençlere seslenen Bakan Lamorgese, "Eğer, salgın geri dönerse bu, ülke için başarısızlık olacaktır. Hepimiz büyük sorumluluk duygusuyla hareket edersek bu durumun üstesinden gelebiliriz." diye konuştu.

Hassas bir dönemden geçtiklerini vurgulayan Lamorgese, salgın eğrisine bağlı olarak sıkı önlemlere geri dönülebileceği sinyalini de verirken, "Özellikle gençlerin sorumsuzca davranmamalarını öneriyorum, çünkü bunun ciddi sonuçları olabilir." ifadesini kullandı.

Gençlerin sosyal mesafe kurallarına aykırı ve maskesiz bir araya gelmiş olmaları kamuoyunda tepki çekerken, toplanmayı önlemek amacıyla Brescia, Perugia gibi pek çok kentte gece açık olan mekanların kapanış saati 21.00'e alındı.

İtalya'da 4 Mayıs'ta "Virüsle birlikte yaşanılacak dönem" olarak anılan "2. Aşama"ya geçilirken, salgın eğrisindeki düşüşün de etkisiyle 18 Mayıs’ta önlemler geniş kapsamlı gevşetilmişti.

- LOMBARDİYA’DA CAN KAYBI YAŞANMADI 

Diğer yandan, Sivil Savunmanın salgına ilişkin son verilerinde, ülkede en çok ölümün görüldüğü ve salgının başladığı yer olan Lombardiya Bölgesi’nde dün hiç ölüm kaydedilmedi.

ANSA haber ajansının haberinde ise önceki gün 56 ölü kaydedilen bölgede, dün hiç ölüm olmamasındaki bu keskin geçişten emin olmak için bugünkü verileri beklemek gerektiği ifade edildi.

Yerel yetkililer ise bölgedeki hastane ağından Kovid-19 nedenli herhangi bir ölüm bildirilmediğini belirtti.

Kovid-19 nedeniyle İtalya’da 32 bin 785 kişi hayatını kaybederken, sadece Lombardiya Bölgesi’nde ölenlerin sayısı ise 15 bin 840 oldu.

Nesli tükenme tehlikesi altında... Ovacık'ta görüntülendi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.