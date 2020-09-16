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Dünya

İtalya'da korkutan olay! Patlamanın ardından yangın çıktı

İtalya'nın Ancona şehrinde bulunan limanda patlama meydana geldi. Patlama ve sonrasında çıkan yangın büyük maddi hasara neden oldu.

IHA16 Eylül 2020 Çarşamba 13:47 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 13:47
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İtalya’nın Ancona şehrinde bulunan limanda gece meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın maddi hasara neden oldu. İtfaiye yetkilileri yaptığı açıklamada, dumanların gökyüzünü kapladığı yangında çok sayıda deponun ve tırın kullanılamaz hale geldiğini, can kaybı olmadığını bildirdi. Sebebi henüz bilinmeyen patlamanın ardından çıkan yangın, 16 itfaiye timinin ortak çalışmasının ardından sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

İtalya Meclisi, dev yangının ardından oluşan duman sebebiyle Ancona şehrinde milli parkları, açık hava spor tesislerini ve tüm eğitim kurumlarını geçici olarak kapatma kararı aldığını açıkladı.

Yerel basın, sıvı nitrojen ve metan gazı üreten fabrikaların çevresinde bulunan depolarda yanıcı sıvıların olduğu iddia ediyor.

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