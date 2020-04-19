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Dünya

İtalya'da koronavirüse karşı Kur'an-ı Kerim okutuldu

İtalya'nın Carpi kentinde koronavirüs salgınına karşı Hristiyan, Yahudi ve Müslüman din adamları bir araya geldi. Düzenlenen etkinlikle imam Mourad Selmi Kur'an-ı Kerim okudu.

IHA19 Nisan 2020 Pazar 14:37 - Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 14:42
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İtalya’nın Carpi kentinin Belediye Başkanı Alberto Bellelli, koronavirüs salgınına karşı Hristiyan, Yahudi ve Müslüman din adamlarıyla bir araya geldi. Koronavirüs karantinası nedeniyle boş kalan Martiri Meydanı’nda toplanan din adamları, salgına karşı hep birlikte dua etti. İmam Mourad Selmi de Kur’an-ı Kerim’den Al-i İmran Suresi’ni okudu. Müslümanlara seslenen Selmi, koronavirüs salgınına karşı dua etti.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından son yapılan açıklamada, ülke genelinde koronavirüs nedeniyle ölü sayısının 23 bin 227’ye ulaştığı belirtildi. Ülke genelinde 3 bin 491 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının da 175 bin 925’e yükseldiği açıklandı.

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