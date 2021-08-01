İtalya'da Kovid-19 aşılaması tamamlananların nüfusa oranı yüzde 60'ı geçti

AA 1 Ağustos 2021 Pazar 20:11 - Güncelleme: 1 Ağustos 2021 Pazar 20:11

Başbakanlığın verilerine göre, Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 68 milyon 628 bin 294 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 32 milyon 486 bin 71'e ulaştı. Böylece nüfusu yaklaşık 60 milyon olan İtalya'da tüm aşıları tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 60,15 oldu.

Bu arada, Sağlık Bakanlığı salgına ilişkin bugünkü verileri de açıkladı. Buna göre, ülkede son 24 saatte yapılan 167 bin 761 testte 5 bin 321 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 355 bin 348'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 91 bin 350'ye, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 230'a çıktı.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı sadece 5 artarak 128 bin 68'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 1250 artışla 4 milyon 135 bin 930 oldu.