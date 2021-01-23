İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2021 Cumartesi / 9 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4126
  • EURO
    9,0363
  • ALTIN
    441.833
  • BIST100
    1542.45
Dünya

İtalya'da Kovid-19 bilançosu açıklandı

İtalya'da açıklanan rakamlara göre son 24 saatte koronavirüsten 488 ölüm gerçekleşti.

DHA23 Ocak 2021 Cumartesi 20:36 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 20:36
ABONE OL

İtalya’da son 24 saatte 13 bin 331 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 488 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 455 bin 185’e yükseldi.

İtalya’da son 24 saatte 13 bin 331 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 488 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 455 bin 185’e, toplam can kaybı ise 85 bin 162’ye ulaştı. Ülkede toplamda 1 milyon 871 bin 189 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 498 bin 834 de aktif vaka olduğu bildirildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.