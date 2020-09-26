İtalya'da Kovid-19 bilançosu ağırlaşıyor!

AA 26 Eylül 2020 Cumartesi 20:33 - Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 20:33

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1869 yeni vaka kaydedildi.



Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 1869 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Bugünkü günlük yeni vaka sayısı, düne (1912) göre azalış gösterse de haftalık ortalamanın üzerinde kaldı.



Aktif Kovid-19 hasta sayısı 48 bin 593'e yükselirken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 247'ye ulaştı.



Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 17 artarak 35 bin 818'e çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 977 artarak 223 bin 693'e yükseldi.

Öte yandan, İtalya Koronavirüs Bilim-Teknik Kurulu (CTS), spor etkinliklerinde seyirci kapasitesinin yüzde 25'ine müsaade edilmesi yönünde bölgelerden gelen taleplere yeşil ışık yakmadı.

Kurul, okulların açıldığı, kamuda yerinden yönetimin denendiği bu dönemde epidemiyolojik eğrinin gidişatı doğrultusunda, halihazırda geçerli olan 1’er metre mesafeli en fazla 1000 seyircili uygulamada kapasite artışının şu aşamada mümkün olmadığını belirtti.

