İSTANBUL 7°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2021 Çarşamba / 13 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3804
  • EURO
    8,9416
  • ALTIN
    438.064
  • BIST100
    1467
Dünya

İtalya'da Kovid-19 bilançosu ağırlaşıyor

İtalya'da açıklanan rakamlara göre Kovid-19 salgınında son 24 saatte 15 bin 204 vaka kaydedildi.

AA27 Ocak 2021 Çarşamba 19:50 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 19:50
ABONE OL

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 15 bin 204 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 293 bin 770 testte 15 bin 204 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubat ayından bu yana vaka sayısı 2 milyon 501 bin 147'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 477 bin 969'a, yoğun bakımdakilerin sayısı ise 2 bin 352'ye geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 467 artarak, 86 bin 889'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 19 bin 172 artışla 1 milyon 936 bin 289'a ulaştı.

Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede bugün son güncellenen verilere göre, aşılananların sayısı 1 milyon 575 bin 258 oldu. Bunların 270 bin 269'unu ikinci doz aşıyı alanlar olduğu bilgisi paylaşıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.