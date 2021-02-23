İtalya'da Kovid-19 bilançosu ağırlaştı

AA 23 Şubat 2021 Salı 20:22 - Güncelleme: 23 Şubat 2021 Salı 20:22

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 356 artarak 96 bin 348 oldu.

İtalya Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 303 bin 850 testte 13 bin 314 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubattan bu yana vaka sayısı 2 milyon 832 bin 162'ye ulaştı.

Ülkede, bugün itibarıyla 387 bin 948 aktif Kovid-19 hastası bulunduğu açıklandı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı, dünden bugüne 356 artarak 96 bin 348'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 12 bin 898 artışla 2 milyon 347 bin 866'ya ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 3 milyon 647 bin 651 oldu. Aşılananların 1 milyon 338 bin 877'sinin, ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

Bu arada, başkent Roma'da bir ortaokulda bir kişide Kovid-19'un Brezilya'da görülen daha bulaşıcı türüne rastlanması sebebiyle okulda eğitime 5 gün ara verildi.

Diğer yandan, ülkenin kuzeyindeki Brescia kentinde de yeni vaka sayılarının Kovid-19'un daha bulaşıcı türlerinin etkisiyle hızla yükselince Lombardiya Bölge Yönetimi, Brescia ve çevre beldeleri turuncu ile yüksek risk kategorisine almaya karar verdi. Böylece, bölgede yayılımın önüne geçmek için serbest dolaşımı kısıtlanacak.