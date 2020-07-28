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Dünya

İtalya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 35 bin 123'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 11 artarak 35 bin 123'e çıktı.

AA28 Temmuz 2020 Salı 19:15 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 19:15
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Sağlık Bakanlığı, ülkede yaklaşık son 5 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri açıkladı.

Buna göre, salgın başından bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısı 246 bin 488'e ulaştı.

Son 24 saatte 181 yeni vaka kaydedildi. Ülkede, son günlerde 250 eşiğinin üstünde seyreden günlük yeni vaka artışının dün (170) ve bugün 200'ün altına gerilediği görüldü.

Ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı, günlük yeni vakadaki artışların da etkisiyle 12 bin 609'a çıktı.

İyileşenlerin sayısı, bugün 163 artışla 198 bin 756'ya yükseldi.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 11 artarak 35 bin 123'e çıktı.

İtalya'da bugüne kadar 6 milyon 634 bin 293 test yapıldı.

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