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Dünya

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 68 bin 799'a yükseldi

İtalya'da son 24 saatte 352 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 68 bin 799'a yükseldi.

AA20 Aralık 2020 Pazar 21:49 - Güncelleme: 20 Aralık 2020 Pazar 21:49
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Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 15 bin 104 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Ülkede bugün yapılan testlerde pozitiflik oranı ise yüzde 11 oldu.

Salgının başladığı şubattan beri ülkedeki toplam vaka sayısı ise 1 milyon 953 bin 185'e çıktı.

Aktif Kovid-19 aktif hasta sayısı bugünkü artışla 622 bin 760 oldu. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 2 bin 743'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 352 artarak, 68 bin 799'a yükseldi. Salgının ikinci dalgasında, günlük ölü sayısı, 9 Kasım'dan (356) beri ilk kez bu kadar düştü.

İyileşenlerin sayısı ise 12 bin 156 artarak, 1 milyon 261 bin 626'ya ulaştı.

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