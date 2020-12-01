İtalya'da Kovid-19 ölümleri artıyor

IHA 01 Aralık 2020 Salı 20:01 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 20:01

İtalya’da korona virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yapılan 182 bin 100 testte 16 bin 377 yeni pozitif vaka tespit edildiği ve 785 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede toplam vaka sayısının 1 milyon 620 bin 901’e, toplam can kaybının 56 bin 361’e ulaştığı aktarıldı. Ülkede toplam aktif vaka sayısı ise 779 bin 945’e geriledi. Bakanlık, son 24 saatte 27 bin 88 kişinin virüsü yenerek sağlığına kavuştuğunu aktardı.

İtalya’da yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısındaki düşüş devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısının son 24 saatte 81 kişi azalarak, toplam 3 bin 663’e düştüğünü açıkladı.