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Dünya

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 21'e çıktı

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.

AA28 Şubat 2020 Cuma21:31 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 21:31

İtalya Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki Kovid-19 vakalarına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Borrelli, Kovid-19 salgınında dün 17 olarak açıklanan ölü sayısının 21'e çıktığını belirtti.

Ülkedeki koronavirüs bulaşan kişi sayısının da toplamda 821'i bulduğunu ifade eden Angelo Borrelli, şu ana kadar 46 hastanın sağlığına kavuştuğunu, 64 kişinin ise halen yoğun bakımda tedavi gördüğünü aktardı.

ALMANYA'DA VAKA SAYISI 53 OLDU

Almanya'da yeni tip koronavirüs testleri pozitif çıkan hasta sayısı 53'e yükseldi.

Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, virüs vakaları Bayern, Baden-Württem­berg, Kuzey Ren Vestfalya, Hessen ve Hamburg eyaletlerinde görüldü.

Mönchengladbach'ta Elisabeth Hastanesinde çalışan bir doktorun enfekte olduğu kaydedildi.

Vakaların yoğun olarak görüldüğü Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Heinsberg bölgesi başta olmak üzere virüs şüphesiyle en az bin kişinin de karantinada olduğu bildirildi.

Federal Sağlık Bakanlığı ise çeşitli hastanelerde tedavi gören 14 hastanın sağlığına kavuştuğunu duyurdu.

Basında yer alan haberlerde, yetkililerce Heinsberg'de güvenli bölge oluşturulmasının planlandığı belirtilirken, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Diğer yandan, Kovid-19 vakalarının Avusturya'da 6'ya, Romanya'da 3'e ve Danimarka'da 2'ye çıktığı bildirildi.

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