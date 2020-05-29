İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,829
  • EURO
    7,5796
  • ALTIN
    380.887
  • BIST100
    105520
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 229'a yükseldi
Dünya

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 229'a yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 87 artarak 33 bin 229'a yükseldi.

AA29 Mayıs 2020 Cuma 19:14 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 19:14
ABONE OL

Ülkede 3 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1811'lik düşüşle 46 bin 175'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 232 bin 248'e ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı da 516 oldu.

İyileşenlerin sayısı bugün 2 bin 240'lık artışla 152 bin 844'e çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 87 daha artarak 33 bin 229'a yükseldi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürüyor. Dün 489 olan sayı, bugün 475'e geriledi.

Ülke genelinde bugüne kadar, 3 milyon 755 bin 279 test yapıldı.

PKK'lı teröristlerin bayramda saldırı planını jandarmanın dikkati engellendi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.