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Dünya

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 818'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 30 artarak 34 bin 818'e çıktı.

AA02 Temmuz 2020 Perşembe 19:20 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 19:20
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Ülkede 4 ayı aşkındır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

Bakanlığın paylaştığı verilere göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 195 düşüşle 15 bin 60'a geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 240 bin 961'e ulaştı. Son 24 saatte 201 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı bugün 366 artışla 191 bin 83'e yükseldi.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 30 artarak 34 bin 818'e çıktı.

Ülke genelinde bugüne kadar 5 milyon 498 bin 719 test yapıldı.

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