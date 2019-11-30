İtalya’da Nazi operasyonu 

ki yıldır sürdürülen soruşturmanın ardından harekete geçen güvenlik güçleri, 16 şehirde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda dev silah depolarının yanı sıra açık şekilde Nazi taraftarı bir hareket oluşturulması hedefi güden ve aynı ideolojiyi paylaşan antisemit kişileri etkisiz hale getirdi. “Faşizmin savunulmasının” ağır suç olduğu İtalya’daki dev operasyonda hareketin ne kadar üyesi olduğu ve gözaltına alınan kişi sayısı hakkında bilgi verilmedi.