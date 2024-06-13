İSTANBUL 34°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Haziran 2024 Perşembe / 7 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2823
  • EURO
    35,2212
  • ALTIN
    2411.1
  • BIST100
    10165.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İtalya'da olaylı kanun teklifinin görüşmeleri: Milletvekili yumruklandı
Dünya

İtalya'da olaylı kanun teklifinin görüşmeleri: Milletvekili yumruklandı

İtalya'da parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında çıkan kavgada bir muhalefet milletvekili yumruklandı.

AA13 Haziran 2024 Perşembe 00:59 - Güncelleme:
İtalya'da olaylı kanun teklifinin görüşmeleri: Milletvekili yumruklandı
ABONE OL

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin hazırladığı, bölgesel yönetimlere daha fazla özerklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri olaylı geçti.

Görüşmeler sürerken muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) milletvekili Leonardo Donno, tepki göstermek için yasa tasarısının mimarı olan Lig Partili Bölgesel İşlerden Sorumlu Bakan Roberto Calderoli'nin yanına gelerek İtalya bayrağı açtı.

Haberlere göre, iktidar partilerinden milletvekilleri, Donno'nun bu hareketine sert tepki gösterdi ve bazı vekiller muhalif Donno'yu yumrukladı. Sosyal medyaya yansıyan videolarda da Donno'nun bazı darbeler aldığı ve yere düştüğü görüldü.

Milletvekillerinin kavgasını kavaslar ayırmaya çalıştı. Darbeler alan Donno'nun sedye ile genel kuruldan çıkarılarak revire götürüldüğü belirtildi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Lorenzo Fontana'nın vekillerin kavgasıyla ilgili tüm görüntüleri detaylı incelemek üzere toplattığı ve oturumu yarın sabaha ertelediği kaydedildi.

Milletvekili Donno'nun partisi M5S'nin lideri Giuseppe Conte de sosyal medya platformlarından yaptığı açıklamada, "Meloni iktidarının sıralarından şiddet görme noktasına geldik. Bakan Calderoli'ye üç renkli bayrağımızı getirdiği için Leonardo Donno'ya saldırdılar çünkü Meloni, Salvini ve Tajani'nin imzaladığı İtalya'nın ayrılması anlamına gelen özerklik yasasına 'hayır' diyoruz. Milletvekilimiz sedye ile genel kuruldan çıktı. Elinizi üzerimizden ve bayrağımızdan çekin. Utanın." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.