İtalya'da ölü sayısı 140 bini geçti

AA 13 Ocak 2022 Perşembe 21:04 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 21:04

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 1 milyon 181 bin 179 testte 184 bin 615 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı da 8 milyon 155 bin 645'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 2 milyon 323 bin 518 olarak kaydedildi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 316 artarak 140 bin 188'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 82 bin 803 artışla 5 milyon 691 bin 939'a ulaştı.

Bu arada, Gimbe Vakfı'nın araştırmasına göre, 5-11 Ocak haftasında ülkede hastaneye başvuranların oranı yüzde 31, ölüm oranı ise yüzde 35,4 arttı.

Diğer yandan, Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugüne dek 117 milyon 736 bin 859 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 46 milyon 762 bin 832 oldu. Ülkede 20 Eylül'de başlayan 3. doz aşılamada 24 milyon 897 bin 48 hatırlatıcı doz uygulandı.