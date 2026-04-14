İtalya'da olumsuz hava koşulları: Can kayıpları var

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin Adriyatik Denizi kıyısındaki Puglia Bölgesi'nde etkili olan şiddetli rüzgarlar, can kayıplarına yol açtı.

Taranto kentinde bir elektrik direği devrildi ve o sırada onarım çalışması yapan 38 yaşında bir işçi hayatını kaybetti.

Yine Puglia Bölgesi'ndeki Bari kentinin kuzeyinde yer alan Bisceglie ilçesinde de rüzgarların etkisiyle devrilen bir ağacın altında kalan 12 yaşındaki bir kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Başbakanlık Sivil Savunma Birimi de bugün için ülkenin kuzeybatı, orta ve güney kesimlerinde bazı yerleşim yerleri için "sarı" alarm vererek yerel halkı uyardı.