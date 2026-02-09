İSTANBUL 11°C / 5°C
Dünya

İtalya'da para nakil aracına saldırı! Soyguncularla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı

İtalya'nın Brindisi ile Lecce kentleri arasındaki kara yolunda zırhlı para nakil aracına yönelik soygun girişimi sırasında soyguncular ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA9 Şubat 2026 Pazartesi 15:00 - Güncelleme:
İtalya'da para nakil aracına saldırı! Soyguncularla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı
İtalya'nın güneydoğusunda bulunan Brindisi ile Lecce kentleri arasındaki kara yolunda bir zırhlı para nakil aracına yönelik soygun girişimi sırasında soyguncularla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, bu sabah Brindisi ile Lecce kentlerini bağlayan "613" kara yolunda zırhlı araca bir grup silahlı kişi tarafından saldırı düzenlendiği belirtildi.

Özel bir şirkete ait olduğu aktarılan zırhlı nakil aracının, saldırganlar tarafından güzergah üstünde park edilen diğer bir aracın ateşe verilerek yolun kapatılmasıyla durdurulduğu ifade edildi.

Çoğu kar maskesi takan soyguncuların, zırhlı aracı soyabilmek için patlayıcı kullandığı da aktarıldı.

Bu sırada olaya müdahale eden güvenlik güçleriyle saldırganlar arasında çatışma çıktığı ancak yaralanan olmadığı bildirildi.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sebebiyle soygun girişiminin başarılı olmadığı aktarılırken, hırsızların yoldan geçen başka bir aracı durdurup çalarak kaçtıkları iddia edildi.

Bu arada olayla bağlantılı olduğu düşünülen 2 şüphelinin İtalyan jandarması tarafından Lecce ili yakınlarında gözaltına alındığı belirtildi.

Basında, gündüz vakti yaşanan olaya ilişkin, "İtalya'da 'Vahşi Batı'yı andıran sahneler" yorumları yapıldı.

Söz konusu "613" numaralı kara yolunda 2024'te de bir soygun girişimi olmuş ve otomatik silahları bulunan 10 kişilik çete, zırhlı bir araçtan 3 milyon avro civarında para çalmıştı.

