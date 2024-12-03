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Dünya

İtalya'da PKK operasyonu! Kritik isim yakalandı

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında adı geçen 'Velat Çetinkaya' adlı PKK'lı terörist, İtalya'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

IHA3 Aralık 2024 Salı 14:58 - Güncelleme:
İtalya'da PKK operasyonu! Kritik isim yakalandı
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TUSAŞ terör saldırısında adı geçen "Velat Çetinkaya", İtalyan polisi tarafından Roma yakınlarındaki Ciampino kentinde yakalandı. İtalyan basını tarafından yapılan haberde, günübirlik kiralık bir dairede yakalanan Çetinkaya'nın Roma Temyiz Mahkemesi'ne çıkarıldığı kaydedildi. Çetinkaya'nın resmi prosedürlerin ardından Roma'daki Regina Coeli hapishanesine gönderildiği belirtildi.

Hakkında uluslararası terörizm de dahil çeşitli suçlardan hakkında Avrupa çapında tutuklama emri bulunan 50 yaşındaki teröristin, 2022 yılında Stuttgart mahkemesi tarafından çıkarılan tutuklama emri gerekçesiyle Alman makamlarının talebi üzerine tutuklandığı aktarıldı.

Çetinkaya'nın Alman makamlarına teslim edilmesi bekleniyor.

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