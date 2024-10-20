İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ekim 2024 Pazar / 17 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,4676
  • EURO
    37,2859
  • ALTIN
    2995.42
  • BIST100
    8793.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İtalya'da sel alarmı: 5 bölgede 'turuncu' uyarı
Dünya

İtalya'da sel alarmı: 5 bölgede 'turuncu' uyarı

İtalya'da şiddetli fırtına ve aşırı yağışlar nedeniyle ülke genelinde birçok bölge sular altında kaldı. Yetkililer 5 bölge için alarm seviyesini 'turuncu' olarak belirledi.

DHA20 Ekim 2024 Pazar 10:13 - Güncelleme:
İtalya'da sel alarmı: 5 bölgede 'turuncu' uyarı
ABONE OL

İtalya'da aşırı yağışların etkisiyle çok sayıda bölge sular altında kaldı. Bologna kenti yakınlarındaki Ravone Nehri'nin taştığı ve pek çok caddenin sular altında kaldığı bildirildi. Bologna Belediye Başkanı Matteo Lepore, bölge sakinlerine arabalarına binmeme ve evlerinde zemin kattan uzak durmaları çağrısında bulundu.

Ülkenin güneyinde Sicilya Adası'ndaki Katanya kenti de yağıştan etkilenirken, kent merkezindeki Etnea Caddesi sular altında kaldı.

Torino kentinden geçen Po Nehri'nin ise bazı noktalarda taşma seviyesine geldiği bilgisi paylaşıldı.

Palermo kentinin havalimanında pist ve apronun bir bölümü sular altında kalınca havalimanı inişlere kapatıldı. Havalimanına yapılacak inişlerin başka meydanlara yönlendirildiği belirtildi.

Başbakanlık Sivil Savunma Birimi, yarın için 5 bölgede 'turuncu' ile alarm seviyesini en yüksek 2. düzeye çıkardı.

  • italya
  • italya hava durumu
  • italya bologna

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.