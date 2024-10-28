İSTANBUL 20°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2024 Pazartesi / 25 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,293
  • EURO
    37,0073
  • ALTIN
    3013.39
  • BIST100
    8908.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İtalya'da siber casusluk skandalı! Ünlü kişilerin bilgilerini de ele geçirmişler
Dünya

İtalya'da siber casusluk skandalı! Ünlü kişilerin bilgilerini de ele geçirmişler

İtalya'da bir siber casusluk çetesinin, devletin veri tabanından iş, siyaset ve şov dünyasından bazı isimlere ait özel bilgileri ele geçirdiği ve bunları farklı kötü amaçlarla kullandığı iddia edildi.

AA28 Ekim 2024 Pazartesi 07:22 - Güncelleme:
İtalya'da siber casusluk skandalı! Ünlü kişilerin bilgilerini de ele geçirmişler
ABONE OL

Ulusal basında yer alan haberlere göre Milano Mafya ve Terörle Mücadele Savcılığının yürüttüğü soruşturmayla, bir siber casusluk şebekesi ve yasa dışı faaliyetleri ortaya çıkarıldı.

Soruşturmayla ilgili haberlerde, bir dönem üst düzey yetkilere sahip olması sebebiyle "süper polis" olarak anılan eski polis Carmine Gallo ile Milano Fuar Vakfı Başkanı Enrico Pazzali tarafından yönetildiği iddia edilen bir siber casusluk şebekesinin, ünlü simalara ait hassas ve özel bilgileri devletin veri tabanından yasa dışı şekilde ele geçirerek bunları dosyalayıp, milyonlarca avro karşılığında sattıkları ileri sürüldü.

Soruşturmada, söz konusu casusluk şebekesinin, ele geçirdiği bu bilgileri, bazı iş dinamiklerini ve kamu prosedürlerini etkilemede kullanma amacı taşıdığı ifade edildi.

Şebekenin, aralarında Senato Başkanı Ignazio La Russa ile çocukları, AC Milan kulübünün başkanı Paolo Scaroni, Devlet Yatırım Bankası'nın (CDP) Başkanı Giovanni Gorno Tempini gibi bazı üst düzey siyasilere ve bankacılara ait bilgileri ele geçirip, bunları mafya gibi organize suç örgütlerine ve başka gizli servislere sızdırdığı kaydedildi.

Soruşturmada ayrıca casusluk şebekesinin, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya atanan bir elektronik posta adresini de kopyaladığı ve kötü amaçlı kullandığı iddiası da yer aldı.

Siber casusluk soruşturması kapsamında, eski süper polis Gallo, Pazzali ve elinde 15 terebayta denk 800 bin veriye sahip olduğu iddia edilen Nunzio Samuele Calamucci'nin de aralarında olduğu 6 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan bazılarının ev hapsinde tutulduğu bildirildi. Aralarında lüks gözlük imalatçısı Luxottica'nın kurucusunun oğlu Leonardo Del Vecchio'nun da olduğu yaklaşık 60 kişinin de soruşturulduğu belirtildi.

Mafya ile Mücadele Savcısı Giovanni Melillo, soruşturmaya dair yaptığı açıklamada, gizli veriler için "devasa ve endişe verici" bir pazar ortaya çıkardığını söyledi.

Savcı Francesco De Tommasi, yaptığı açıklamada, "Bunların, bu ülkenin demokrasisi için bir tehlike teşkil eden bireyler olduğunu söylemek abartı olmaz." ifadesini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.