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Dünya

İtalya'da siber saldırı! 1300 kamu dairesi etkilendi

İtalya'da pek çok kamu kuruluşuna hizmet veren bir firmanın, geniş kapsamlı siber saldırıya maruz kaldığı bildirildi.

AA19 Aralık 2023 Salı 01:42 - Güncelleme:
İtalya'da siber saldırı! 1300 kamu dairesi etkilendi
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İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Buffetti grubuna ait PA Digitale şirketinin sağladığı Westpole hizmetleri, 8 Aralık'ta Rus bilgisayar korsan grubunun siber saldırısına uğradı.

Westpole'un hizmetlerinden yararlanan aralarında bazı belediyelerin de olduğu 1300 kadar İtalyan kamu dairesinin siber saldırıdan etkilendiği belirtildi.

Basına dün yansıyan haberde, bahsi geçen siber saldırıyı "Lockbit" isimli bir grubun üstlendiği ifade edildi.

Bilgisayar korsanlarının veri tabanlarını şifreleyip erişilemez hale getirdikleri ve 1300 kamu kurumunun hizmetlerini barındıran sağlayıcıyı, kripto para cinsinden gönderilen bir fidye yazılımı ile hedef alındığı belirtildi.

Ulusal Siber Güvenlik Ajansı Direktörü Bruno Frattasi de siber saldırıyı doğrularken, saldırının etkisinin boyutunu analiz etmek ve verilerin kurtarılabilmesi için müdahale ettiklerini kaydetti.

Hadiseyle alakalı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kamu Yönetimi Bakanı Paolo Zangrillo ise durumun kontrol altında olduğunu dile getirerek, "Şu anda herhangi bir sorun yok. Bana hacker saldırılarından bahsettiler, özellikle de bunun maaş ödemelerini hedef aldığını aktardılar. Şu ana kadar acil bir geri dönüş almadım ama derinlemesine inceleyeceğim." dedi.

İtalya'da daha önce çok sayıda kurum, Rus bilgisayar korsanlarının siber saldırısına maruz kalmıştı.

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