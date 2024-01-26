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Dünya

İtalya'da skandal! Filistin'e destek gösterileri ertelendi

İtalya'da yarın yapılması planlanan Filistin'e destek ve dayanışma gösterileri, Yahudi toplumu temsilcilerinin baskısı neticesinde Uluslararası Holokost'u Anma Günü'ne denk geldiği gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelendi.

AA26 Ocak 2024 Cuma 20:58 - Güncelleme:
İtalya'da skandal! Filistin'e destek gösterileri ertelendi
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Roma Yahudi Toplumu Başkanı Victor Fadlun'un hafta ortasında, Uluslararası Holokost'u Anma Günü olan 27 Ocak'ta Filistin'e destek yürüyüşlerine engel olunmasını istemesinin ardından, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'nin girişimiyle büyük yürüyüşlerin planlandığı Roma ve Milano'da valilik ve emniyet yetkilileri, kamu güvenliği gerekçesiyle gösterileri organize eden Filistin toplumu temsilcileriyle görüştü.

İtalyan ANSA ajansının Roma Emniyeti kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, başkentte yarın yapılması planlanan ve gerekli izinlerin de önceden alındığı "Filistin Halkına Yönelik Soykırımı Durdurun" yürüyüşü, kamu güvenliği biriminin yayınladığı uyarılar doğrultusunda başka bir tarihe ertelendi.

Benzer bir karar, yine daha önce planlanan ve gerekli izinlerin de verildiği ülkenin ikinci büyük kenti Milano'daki yürüyüş için de alındı.

Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala, Milano Valisi'nin kendisine bakanla aynı çizgide olduklarını aktardığını, bu nedenle son dakikada bir değişiklik olmazsa yarın kentlerinde Filistin'e destek gösterisinin yapılmayacağını bildirdi.

Roma Filistin Toplumu Başkanı Yousef Salman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Emniyet'in erteleme kararına uyacaklarını belirterek gösterilerini daha sonra belirleyecekleri bir tarihte yapacaklarını söyledi.

Filistinli Öğrenciler Hareketinin lideri Maya Issa ise İtalyan basınına yaptığı açıklamada, destek gösterilerinin ertelenmesi kararına tepki göstererek, "Yahudi toplumunun, önceden ilgili makamın gerekli izni verdiği yürüyüşümüz üzerine bir karar aldırması son derece ciddi bir durumdur. Bu erteleme kararı, öfkeyi arttırıyor. 28 Ocak Pazar günü gösterimizi yapıp yapmayacağımıza daha sonra karar vereceğiz ancak yarın meydanlara inecek insanlar olmayacağını garanti edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Bu arada, İtalya'daki Filistinliler Derneği, Milano'daki yürüyüşlerinin 28 Ocak Pazar günü yapılacağını bildirdi. Buna karşın, yarınki gösteri yasağına rağmen bazı genç Filistinlilerin ve sol görüşlü grupların hem Roma'da hem de Milano'da meydanlara inme çağrısı yaptıkları belirtildi.

Diğer yandan, Roma'daki Dışişleri Bakanlığı önünde bir araya gelen Filistin destekçileri, Gazze'de yaşananların yanı sıra yarınki gösterilerine yasak getirilmesini protesto edip, gösteri haklarının engellenmesine tepki gösterdi.

  • Filistin Destek
  • Yahudi Baskısı
  • Uluslararası Holokost Günü

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