İtalya'da son 24 saatte 1147 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi

AA 18 Haziran 2021 Cuma 22:29 - Güncelleme: 18 Haziran 2021 Cuma 22:29

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 216 bin 26 testte 1147 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 250 bin 902'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hastası sayısı 92 bin 72'ye, yoğun bakımdakilerin sayısı 416'ya geriledi.

İtalya'da bugün virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 35 artarak 127 bin 225'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 7 bin 648 artışla 4 milyon 31 bin 605'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 44 milyon 651 bin 249 oldu. Aşılananların 15 milyon 115 bin 246'sını ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Diğer yandan, İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsünün (ISS) salgının ülkedeki gidişatına dair açıkladığı verilere göre, virüs bulaşma katsayısı (Rt endeksi) 0,69'a geriledi.

ISS Başkanı Prof. Silvio Brusaferro, haftalık raporun detaylarını paylaştığı basın toplantısında, "Ülkemiz, Avrupa Birliği'nin (AB) önde gelen ülkeleri arasında salgın eğrisi düşük seyrettiği ülkelerden. Nüfus yoğunluğu çok olan belediyeler de dahil olmak üzere tüm bölgelerde son haftalarda kaydedilen vaka sayısında düşüş var." ifadelerini kullandı.