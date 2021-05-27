İtalya'da son 24 saatte 171 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

AA 27 Mayıs 2021 Perşembe 22:17 - Güncelleme: 27 Mayıs 2021 Perşembe 22:17

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 243 bin 967 testte 4 bin 147 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 205 bin 970'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 253 bin 193'e, yoğun bakımdakilerin sayısı 1206'ya geriledi.

İtalya'da bugün virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 171 artarak 125 bin 793'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 10 bin 808 artışla 3 milyon 826 bin 984'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 32 milyon 582 bin 895 oldu. Aşılananların 11 milyon 22 bin 84'ünü ikinci dozu alanlar oluşturdu.