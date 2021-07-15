İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Temmuz 2021 Perşembe / 5 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5659
  • EURO
    10,1411
  • ALTIN
    503.514
  • BIST100
    1367.25
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İtalya'da son 24 saatte 2 bin 455 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi
Dünya

İtalya'da son 24 saatte 2 bin 455 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi

İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 2 bin 455 yeni vaka tespit edildi.

AA15 Temmuz 2021 Perşembe 21:28 - Güncelleme: 15 Temmuz 2021 Perşembe 21:28
ABONE OL

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 190 bin 922 test sonucunda 2 bin 455 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 278 bin 319'a ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 40 bin 900 olarak kaydedildi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 artarak 127 bin 840'a yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 3 bin 264 artışla 4 milyon 109 bin 579'a çıktı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, aşılananların sayısı bugün itibarıyla 59 milyon 612 bin 943 oldu. Aşılananların 25 milyon 499 bin 62'sini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.