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Dünya

İtalya'da son 24 saatte 2 bin 72 Kovid-19 vakası kaydedildi

İtalya'da koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 2 bin 72 yeni vaka tespit edildi.

AA19 Temmuz 2021 Pazartesi 19:28 - Güncelleme: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 19:28
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Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 89 bin 89 testte 2 bin 72 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece ülkede dünden bugüne yapılan testlerin pozitif çıkma oranı ise yüzde 2,3'e yükseldi.

Salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 289 bin 528'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 47 bin 525'e çıktı.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7 artarak 127 bin 874'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 651 artışla 4 milyon 114 bin 129'a ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 61 milyon 777 bin 255 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 27 milyon 311 bin 228'i buldu. Böylece ülkede bugün itibarıyla 12 yaş üstü nüfusun yüzde 50,57'sinin tüm aşıları tamamlanmış oldu.

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