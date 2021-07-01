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Dünya

İtalya'da son 24 saatte 882 Kovid-19 vakası kaydedildi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 882 yeni vaka tespit edildi.

AA1 Temmuz 2021 Perşembe 20:24 - Güncelleme: 1 Temmuz 2021 Perşembe 20:25
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Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 188 bin 474 testte 882 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 260 bin 788'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 49 bin 358 olarak kaydedildi.

İtalya'da bugün virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 21 artarak 127 bin 587'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 1941 artışla 4 milyon 83 bin 843'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 51 milyon 730 bin 983 oldu. Aşılananların 18 milyon 848 bin 224'ünü ikinci dozu alanlar oluşturdu.

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