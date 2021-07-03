İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Temmuz 2021 Cumartesi / 23 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,7002
  • EURO
    10,3238
  • ALTIN
    498.804
  • BIST100
    1376.67
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İtalya'da son 24 saatte 932 Kovid-19 vakası tespit edildi
Dünya

İtalya'da son 24 saatte 932 Kovid-19 vakası tespit edildi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 932 vaka görüldü.

AA3 Temmuz 2021 Cumartesi 18:53 - Güncelleme: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 18:53
ABONE OL

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 228 bin 127 testte 932 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 262 bin 511'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 45 bin 576 oldu.

İtalya'da virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 22 artışla 127 bin 637'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 3 bin 110 artışla 4 milyon 89 bin 298'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 52 milyon 872 bin 596 oldu. Aşılananların 19 milyon 606 bin 446'sını ikinci dozu alanlar oluşturdu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.