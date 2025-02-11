İtalya'da suç örgütüne büyük operasyon: 181 gözaltı

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Palermo Cumhuriyet Savcılığı Mafya ile Mücadele Biriminin soruşturması çerçevesinde, jandarma tarafından Sicilya Adası'nda yıllardır faaliyet gösteren mafya oluşumu "Cosa Nostra"nın yeniden yapılanmasını amaçlayan kişilere geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Hava destekli 1200 jandarmanın katıldığı operasyonda 181 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar, mafya tipi suç örgütüne üye olmak, cinayete teşebbüs, gasp, uyuşturucu kaçakçılığı, silahlı şekilde mala ve kişiye karşı suçlar işlemek ve yasadışı kumar oynatmakla suçlanıyor.

Operasyonda, son yıllardaki baskınlarla zayıflatılan örgütü yeniden canlandırma girişimi hedef alındı.

Ayrıca operasyon, hapisteki mafya liderlerinin, hücrelerine yasa dışı yollarla sokulan mikro SIM kartlar ve şifreli cep telefonları sayesinde uyuşturucu kaçakçılığı ve mafya üyelerinin toplantıları da dahil olmak üzere suç faaliyetlerini koordine etmeye devam ettiğini ortaya çıkardı.

- BAŞBAKAN MELONİ: COSA NOSTRA'YA AĞIR BİR DARBE İNDİRİLDİ

Palermo'daki operasyona ilişkin Başbakan Giorgia Meloni de X platformunda paylaşımda bulunarak, "Palermo İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerin gerçekleştirdiği olağanüstü operasyon, bugün aralarında birçok mafya liderinin de bulunduğu 180'den fazla kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlandı ve Cosa Nostra'ya ağır bir darbe indirildi. Bu başarı, devletin organize suçla mücadelesindeki kararlılığını bir kez daha teyit ediyor." ifadelerini kullandı.

Meloni, operasyondaki dinleme kayıtlarına da işaret ederek, şunları kaydetti:



"Gözaltına alınanlardan biri 'İtalya bizim için artık rahatsız edici bir yer haline geldi, buradan gitmeliyim' diyor. Bu, organize suç örgütlerinin köşeye sıkıştığının net bir göstergesi. Mafyayla mücadele devam ediyor ve asla durmayacak. Her gün vatandaşların güvenliği ve hukukun üstünlüğünü koruyan jandarmaya ve tüm güvenlik güçlerine teşekkür ederim. Mafya, tavizsiz ve kararlı bir şekilde yenilgiye uğratılmalıdır. Devlet burada ve asla geri adım atmayacak."

Ülkede dün de Campania Bölgesi'nde etkili olan mafya oluşumu Camorra'ya yönelik düzenlenen operasyonda 27 kişi gözaltına alınmıştı.