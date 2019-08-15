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İtalya'da talihli 2 avroya oynadığı lotodan 209 milyon avro kazandı

Bir talihli 2 avro vererek oynadığı bilete büyük ikramiye isabet etmesi sonucu yaklaşık 1,3 milyar Türk lirasının sahibi oldu.

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İtalya'da popüler olan "SuperEnalotto" oyununda bir talihli, 2 avro vererek oynadığı bilete büyük ikramiye isabet etmesi sonucu 209 milyon avro (yaklaşık 1,3 milyar Türk lirası) kazandı. 
 
İtalyan basınındaki haberlere göre, kuzeydeki Milano yakınlarındaki Lodi kasabasında 2 avroya bilet alan talihli, bir gecede milyoner oldu. 
 
Sahibini 209 milyonun sahibi yapan bilet, Lodi'deki bir büfeden satıldı.
 
Marino isimli büfenin sahibi Marisa Caserini, büyük ikramiyeyi kazanan bileti kendisinin sattığını belirterek, çok heyecanlı olduğunu ifade etti.
 
Biletin bir kişi tarafından makineye oynatıldığını ifade eden Caserini, biletin 1 ile 90 arasında rastgele belirlenen 6 sayıdan oluştuğunu aktardı.
 
209 milyon avro ile ülke tarihinin en büyük ikramiyesini kazandıran şanslı numaralar ise "7, 32, 41, 59, 75 ve 76" oldu.
 
Söz konusu meblağın Avrupa'nın da en büyük ikramiyesi olduğu belirtildi. 
 
Ülkedeki en büyük ikramiye ise 30 Ekim 2010'daki çekilişte verilmişti. O günkü şanslı rakamların yazılı olduğu bilet, sahibine 177,7 milyon avro kazandırmıştı.

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