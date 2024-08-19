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Dünya

İtalya'da teknenin batması sonucu 7 kişi kayboldu

Palermo açıklarında 56 metre uzunluğunda yelkenli bir gezi teknesinin fırtına nedeniyle battığı ve olayda 7 kişinin kaybolduğu bildirildi.

AA19 Ağustos 2024 Pazartesi 11:12 - Güncelleme:
İtalya'da teknenin batması sonucu 7 kişi kayboldu
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İtalya basınında çıkan haberlerde, son günlerde ülke genelini etkileyen yağış ve fırtınalı havanın, Palermo kentinin 20 kilometre doğusundaki Porticello açıklarında bir teknenin bu sabah yerel saatle 05.00 sıralarında batmasına yol açtığı belirtildi.

15 KİŞİ KURTARILDI

Sahil Güvenlik ve itfaiye ekiplerinin, batan teknedekilere yönelik düzenlediği operasyonda 15 kişiyi kurtardığı ancak 7 kişinin kayıp olduğu aktarıldı.

Teknenin 49 metre derine battığı ve kayıpları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

ÇEŞİTLİ ÜLKELERİN VATANDAŞLARI BULUNUYORDU

Kayıpları arama çalışmalarına havadan bir helikopterin de destek verdiği kaydedildi.

İngiliz bayrağı taşıyan teknede bulunanların İngiltere, Yeni Zelanda, Sri Lanka, Fransa, İrlanda, ABD ve Kanada vatandaşları oldukları öğrenildi.

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