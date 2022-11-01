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Dünya

İtalya'da yeni bakan yardımcısının Nazi sempatisi tartışma konusu oldu

İtalya'da Giorgia Meloni'nin liderlik ettiği sağ koalisyon hükümetinde Altyapı Bakanlığına bakan yardımcısı olarak atanan Galeazzo Bignami'nin Nazi kol bandıyla çekilmiş fotoğrafı tartışma konusu oldu.

AA1 Kasım 2022 Salı 17:28 - Güncelleme:
İtalya'da yeni bakan yardımcısının Nazi sempatisi tartışma konusu oldu
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Başbakan Meloni'nin kendi partisi aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri'nden (FdI) milletvekili seçilen Bignami'nin Altyapı Bakanlığında bakan yardımcılığına getirildiğinin açıklanmasının ardından Bignami'ye ait bir fotoğraf, İtalyan basınında ve sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Bignami'nin 2005'te Nazi subayı gibi giyinip, Nazi kol bandıyla çekildiği fotoğraf karesi, ülkede tartışma yarattı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı da bu fotoğrafa tepki gösterdi.

Altyapı Bakanlığının yeni "2 numarası" Bignami ise söz konusu fotoğrafın kendisinin bekarlığa veda partisi gibi özel bir ortamda çekildiğini belirterek, bu karenin yeniden gündeme getirilmesinin "saçmalık" olduğunu söyledi.

Bignami, "Totalitarizmin her halini, her türlü anti-demokratik ifade biçimini ve hatta mutlak kötülük olan Nazizm ve ona yakın olabilecek her hareketi koşulsuz sert şekilde kınıyorum." açıklamasında bulundu.

Bignami, tüm siyasi yaşantısı boyunca Yahudi halkına ve İsrail'e olan yakınlığını her zaman dile getirdiğini savundu.

İtalya'da 25 Eylül'de yapılan genel seçimleri, Benito Mussolini ve 1922-1943 dönemindeki faşist döneme gençliğinde sempatiyle baktığını gizlemeyen aşırı sağcı Giorgia Meloni ve partisi İtalya'nın Kardeşleri ve sağ ittifakı kazanmıştı.

Meloni ve liderlik ettiği sağ ittifakın, 22 Ekim'de sağ koalisyon hükümetini kurması, Mussolini'nin "Kara Gömlekliler" isimli grupla iktidarı ele geçirdiği "Roma'ya Yürüyüşü"nün 100. yılına denk gelmesi ise ilginç bir tesadüf oluşturmuştu.

Giorgia Meloni, 25 Ekim'de parlamentodaki güven oylamasından önce yaptığı konuşmada, "faşizm de dahil olmak üzere demokratik olmayan rejimlere hiçbir zaman sempati duymadığını" belirtmiş, 1938'deki ırkçı yasaları İtalya tarihinin en düşük seviyesi olarak nitelemişti.

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