İtalya'da yerleşik nüfusta azalma eğilimi 2021'de de sürdü

AA 14 Mart 2022 Pazartesi 21:17 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 21:17

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT), "2021 Demografik Dinamikler" adlı raporunda, İtalyan nüfusundaki demografik eğilimlerin negatif olduğunu teyit etti.

Rapora göre, 31 Aralık 2021 itibariyle İtalya'da ikamet eden nüfus 253 bin 91 kişi azalarak, 58 milyon 983 bin 122 oldu.

Söz konusu düşüşte, Kovid-19 salgınının demografik dinamikler üzerindeki etkisinin devam ediyor oluşu gerekçe olarak gösterildi.

Doğum verilerine de yer verilen raporda, ülkede 2021 yılında doğum sayısının 400 binden az gerçekleştiği ve ülkede bir yıl boyunca 399 bin 431 bebeğin dünyaya geldiği bildirildi.

ISTAT'ın açıklamasında, bu verinin, İtalya'nın siyasi birliğini sağlamasından bu yana kaydedilen en düşük yıllık doğum sayısı olduğu belirtildi.

Raporda, yılın ilk 10 aylık bölümünde doğum sayılarının düşüş gösterdiği ancak son 2 ayda ise iyileşme belirtileri gösterdiği kaydedildi.

ISTAT raporunda ayrıca 2020'ye göre 2021'de, göç hareketlerinin ve evliliklerdeki artışın olumlu işaretler olduğu fakat bunun pandeminin ilk yılında kaybedilenleri geri getirmede yeterli olmadığı aktarıldı.