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Dünya

İtalya'daki sel faciasında bilanço artıyor: Can kaybı 8'e çıktı

İtalya'nın Toskana Bölgesi'nde 2 Kasım'da yaşanan sel felaketinde ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

AA7 Kasım 2023 Salı 23:52 - Güncelleme:
İtalya'daki sel faciasında bilanço artıyor: Can kaybı 8'e çıktı
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İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Toskana Bölgesi'nde 2 Kasım'daki yoğun yağışlar sonucunda bölgedeki nehir ve derelerin taşmasıyla meydana gelen sel felaketinde ölenlerin sayısı arttı.

Selden en çok etkilenen yer olan Prato kenti yakınlarındaki Figline'de 84 yaşındaki bir adamın cansız bedeninin bulunmasıyla Toskana Bölgesi'ndeki felakette ölenlerin sayısı 8'e çıktı.

Toskana Bölgesel Yönetim Başkanı Eugenio Giani, bölgelerinde kısmi hesaplara göre selin yol açtığı zararın 500 milyon avro civarında olduğunu açıklamıştı.

Bölgede özellikle Bisenzio Nehri'nin taşması nedeniyle pek çok tarım arazisi sular altında kalmıştı.

Öte yandan, Başbakanlığa bağlı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü de ilerleyen günler için ülkenin kuzey ve orta bölgelerinde yağış ve kuvvetli rüzgar olabileceğine dair yeniden uyarı verdi.

  • sel felaketi
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