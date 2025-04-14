İtalya'dan, ABD ile İran müzakereleri için 'hazırız' mesajı

Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen EXPO 2025 fuarında İtalyan pavyonunun açılışına katılan Tajani, burada ABD ile İran arasında devam eden ve bir sonraki turunun 19 Nisan'da yapılması gündemde olan nükleer müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Tajani, "ABD ile İran arasındaki müzakerelerin, Roma'da yapılması için ilgili taraflardan, ara bulucu rolü üstlenen Umman'dan bir talep aldık ve buna olumlu yanıt verdik. Her zaman olduğu gibi nükleer konusunda da olumlu sonuçlar getirebilecek görüşmeleri memnuniyetle karşılamaya hazırız." dedi.

Tajani, Roma'nın barış ve ara buluculuğun başkenti olduğunu belirterek, "Ülkemizde bu tür toplantılar ilk kez olmuyor. Gerekli olan her şeyi yapmaya hazırız. Nükleer sorunun çözümü ve aynı zamanda barışın inşasına yol açabilecek tüm müzakereleri desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

ABD ile İran arasında nükleer anlaşmaya varılması kapsamında 8 yıl aradan sonra 12 Nisan'da Umman'da müzakerelerin ilk turu yapılmıştı.

Dolaylı yapılan görüşmede İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken, ABD'yi ise ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etmişti.

İsrail basınından Walla haber sitesi de müzakerelerin ikinci turunun, 19 Nisan'da Roma'da yapılmasının beklendiğini yazmıştı.