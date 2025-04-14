İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Nisan 2025 Pazartesi / 16 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0511
  • EURO
    43,3181
  • ALTIN
    3924.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İtalya'dan, ABD ile İran müzakereleri için 'hazırız' mesajı
Dünya

İtalya'dan, ABD ile İran müzakereleri için 'hazırız' mesajı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin bir sonraki turunun Roma'da yapılması için ilgili taraflardan kendilerine talep geldiğini ve buna olumlu cevap verdiklerini bildirdi.

AA14 Nisan 2025 Pazartesi 16:51 - Güncelleme:
İtalya'dan, ABD ile İran müzakereleri için 'hazırız' mesajı
ABONE OL

Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen EXPO 2025 fuarında İtalyan pavyonunun açılışına katılan Tajani, burada ABD ile İran arasında devam eden ve bir sonraki turunun 19 Nisan'da yapılması gündemde olan nükleer müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"GÖRÜŞMELERİ MEMNUNİYETLE KARŞILAMAYA HAZIRIZ"

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Tajani, "ABD ile İran arasındaki müzakerelerin, Roma'da yapılması için ilgili taraflardan, ara bulucu rolü üstlenen Umman'dan bir talep aldık ve buna olumlu yanıt verdik. Her zaman olduğu gibi nükleer konusunda da olumlu sonuçlar getirebilecek görüşmeleri memnuniyetle karşılamaya hazırız." dedi.

Tajani, Roma'nın barış ve ara buluculuğun başkenti olduğunu belirterek, "Ülkemizde bu tür toplantılar ilk kez olmuyor. Gerekli olan her şeyi yapmaya hazırız. Nükleer sorunun çözümü ve aynı zamanda barışın inşasına yol açabilecek tüm müzakereleri desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

8 YIL ARADAN SONRA

ABD ile İran arasında nükleer anlaşmaya varılması kapsamında 8 yıl aradan sonra 12 Nisan'da Umman'da müzakerelerin ilk turu yapılmıştı.

Dolaylı yapılan görüşmede İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken, ABD'yi ise ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etmişti.

İsrail basınından Walla haber sitesi de müzakerelerin ikinci turunun, 19 Nisan'da Roma'da yapılmasının beklendiğini yazmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.