İtalya'dan Almanya'daki seçimlere açık müdahale! Oy için CDU/CSU'yu işaret ettiler

Tajani'nin partisi FI'nin X hesabından Almanca ve İtalyanca yapılan paylaşımda, "FI, Almanya'da yaşayan tüm İtalyanları 23 Şubat'ta yapılacak parlamento seçimlerinde CDU/CSU'yu desteklemeye davet ediyor. FI yönetimi, (CDU Genel Başkanı) Friedrich Merz ve CDU/CSU'lu dostlarımızı Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) ortak değerleri doğrultusunda desteklemek için Almanya'da seferberlik başlatıyor." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Tajani ile Merz'in bir görüşme anında çekilmiş fotoğrafı da yer aldı.

Tajani, partisi FI'nin iletisini kendi hesabından yeniden paylaşarak, Almanya'da yaşayan ve oy kullanma hakkına sahip İtalyanları CDU/CSU'ya oy vermeye davet etti.

Bakan Tajani'nin partisi FI ile CDU/CSU, Avrupa Parlamentosu'nda EPP grubunda yer alıyor.

Kamuoyunda, FI ve lideri Tajani'nin bu tutumu almasının İtalyan siyasetinde alışılageldik bir durum olmadığı ifade edilirken, ülkede Başbakan Giorgia Meloni ve lideri olduğu aşırı sağ İtalya'nın Kardeşleri'nin (FdI) ya da muhalefetteki sol partilerden Almanya'daki ortaklarına henüz bu şekilde destek açıklayan başka parti olmadığına dikkat çekildi.