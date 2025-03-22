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Dünya

İtalya'dan ''cinsiyetsizlik'' sembollerine yasak

İtalya'da Eğitim Bakanlığı aldığı bir kararla, cinsiyet ayrımı gözetmeyen sembollerin okullarda kullanılmasını yasakladı.

AA22 Mart 2025 Cumartesi 16:16 - Güncelleme:
İtalya'dan ''cinsiyetsizlik'' sembollerine yasak
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İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Eğitim Bakanlığı, 21 Mart'ta bazı okullarda cinsiyet açısından daha kapsayıcı olma savıyla kullanılan yıldız işareti ve "şwa" karakteri gibi cinsiyetsizlik sembollerinin okullarda hiçbir şekilde kullanılmaması kararını aldı.

Söz konusu kararı içeren genelge, kendini geleneksel değerlerin savunucusu olarak tanımlayan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon iktidarının Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara tarafından imzalandı.

Kararın, özellikle son zamanlarda bazı okul yetkililerinin her iki cinsiyeti de kapsamak amacıyla çocukları ifade etmek için erkek çocuk için kullanılan "bambino" ya da kız çocuk için kullanılan "bambina" kelimeleri yerine sadece "bambin" yazmaları ve benzer şekilde "şwa" sembolünü kullanmalarının ardından alındığı belirtildi.

Söz konusu genelgeyle özellikle İtalyanca dilbilgisi ve yazım kurallarına son dönemde entegre edilmek istendiği belirtilen "cinsiyetsizlik" yaklaşımının önüne geçilmek istendiği ifade edildi.

Başbakan Meloni'nin partisi İtalya'nın Kardeşleri'nden (FdI) milletvekili Fabio Rampelli, Eğitim Bakanlığının kararını savunarak, İtalyancanın korunması gerektiğini kaydetti.

Sağ koalisyonun ortağı Lig Partisinin lideri ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini de genelgeyi "yerinde" bulduğunu ifade etti.

Ana muhalefette merkez sol Demokrat Partinin (PD) eğitim işleri sorumlusu Irene Manzi ise "Okullara yıldız işaretleri ve 'şwa' kullanımından kaçınmalarını öneren genelge, kitleleri oyalamak için kullanılan bir başka silah." dedi.

Hayatı ve aile değerlerini savunan muhafazakar Katolik grup "Pro Vita" da bakanlık genelgesini memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

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