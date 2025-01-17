İtalya'dan Gazze için insani yardım

İtalya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığın Gazze Şeridi'ndeki halka yönelik insani yardım taahhüdünün sürdüğü, 50 tondan fazla temel ihtiyaç malzemesi taşıyan geminin kuzeydeki Monfalcone Limanı'ndan hareket ettiği belirtildi.

Geminin, ilk aşamada Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne gideceği, yardımların buradan Gazze'ye ulaştırılacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Savunma Bakanı Guido Crosetto, "İtalya, bu vesileyle acı çekenlerin yanında olduğunu gösteriyor. İtalya, Gazze'de olduğu gibi acı çekenlere umut vermek için mümkün olan her şeyi yapmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

İtalya, geçen yıl boyunca Gazze'ye muhtelif miktarlarda insani yardım göndermiş ve ara ara maddi yardım tahsis ettiğini duyurmuştu.