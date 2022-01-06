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Dünya

İtalya'dan Hindistan'a giden uçaktaki 179 yolcudan 125'inde Kovid-19'a rastlandı

İtalya'dan Hindistan'a yapılan tarifesiz uçuşta 179 yolcudan 125'inin Kovid-19 olduğu tespit edildi.

AA6 Ocak 2022 Perşembe 16:07 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 16:08
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BBC'nin haberine göre, Verona'dan Amritsar kentine dün öğleden sonra inen uçakta bulunan 179 yolcudan çocuklar ve bebekler hariç 160'ına test yapıldı.

Yolcuların 125'inin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Hindistanlı sağlık yetkilileri, Kovid-19'a yakalanan yolcuların karantinaya alınacağını duyurdu.

Ulusal televizyonlarda, Amritsar havaalanı girişinde dizilmiş çok sayıda ambulans görüntüsü paylaşıldı.

Hindistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 90 binden fazla yeni vaka görülürken, 325 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede salgının başından bu yana 35 milyondan fazla vaka kaydedildi, 483 bine yakın insan yaşamını yitirdi.

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