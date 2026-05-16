İtalya'dan Hürmüz hamlesi: Donanma harekete geçti

İtalyan ANSA ajansının kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İtalyan donanması, ABD ve İsrail'in İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı ve halihazırda geçici ateşkes durumunda bulunan savaşta ateşkesin kesinleşmesi halinde Hürmüz Boğazı'nda mayın arama faaliyetleri icra edebilecek mayın avlama gemilerini hareket ettirdi.

"Crotone" ve "Rimini" isimli mayın avlama gemileri, Hürmüz Boğazı yakınlarına gitmek üzere Sicilya Adası'ndaki Augusta Limanı'ndan ayrılırken, mayın gemileri ilk aşamada Süveyş Kanalı'ndan Kızıldeniz'e geçerek Cibuti'ye gidecek.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, 13 Mayıs'ta parlamentonun üst kanadı Senato'nun dışişleri ve savunma komisyonlarının ortak toplantısında, bölgede barış sağlanması halinde Hürmüz Boğazı'na ve Körfez bölgesine gemileri göndermenin 1 ay gibi bir zaman alacağını belirterek, "Önlem amacıyla 2 mayın avlama gemisini Boğaz'a nispeten daha yakın konuşlandırmaya hazırlanıyoruz." demişti.

Diğer taraftan, İtalyan hükümetinin, Hürmüz Boğazı'na yönelik muhtemel uluslararası askeri bir misyonda İtalyan ordusunu görevlendirebilmesi için parlamentodan onay alması gerekiyor.