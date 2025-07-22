İtalya'dan İran'a müzakere masasına dönmesi çağrısı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'ye Tahran'ın müzakere masasına dönmesinin önemini yinelediğini belirtti.

Tajani, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İranlı mevkidaşıyla bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydetti.

Bakan Tajani, paylaşımında, "Kendisine müzakere masasına dönmenin önemini yineledim. Orta Doğu'da istikrarı garanti altına alacak bir nükleer anlaşmaya varmak için ABD ile diyaloğu yeniden başlatmayı umuyoruz. İtalya, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ile beraber, ABD-İran diyaloğunu kolaylaştırmak için her türlü adımı atmaya hazır." ifadelerini kullandı.