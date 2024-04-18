İtalya'dan İran'a yaptırım sinyali

ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7 ülkeleri dışişleri bakanlarını, dönem başkanı sıfatıyla Capri Adası'nda ağırlayan Tajani, ilk günkü oturumların ardından İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

Toplantılarının sonunda ele aldıkları bütün konulara değinen bir sonuç bildirisi olacağını belirten Tajani, "Orta Doğu'ya yönelik bir belge olacak. Pozisyonlarımız açık. İsrail'e saldırısı nedeniyle İran'a yaptırım uygulama ihtimalinden yanayız." dedi.

Tajani, G7'nin resmi olarak ne yapılacağına karar verilecek yer olmadığına, İtalya, Almanya ve Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) ile beraber hareket etmesi gerektiğine dikkati çekerken, amaçlarının İran'a olanların bir daha yaşanmaması için güçlü bir işaret vermek olduğunun altını çizdi.

G7 olarak bildirilerinde de herkesi temkinli olmaya ve gerilimi düşürmeye çağıracaklarını dile getiren Tajani, İsrail'in İran'ın saldırısına muhtemel bir yanıtının gerilimi tırmandırmayacak cinsten bir yanıt olması umudunu paylaştı.

Tajani, yarın çıkacak bildiride İtalya'nın 11 Mart'ta Birleşmiş Milletlerin (BM) gıdayla ilgili kuruluşları Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Gıda Programı (WFP) ile Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ile başlattığı "Gazze için Gıda" girişimine destek belirtileceğini ifade ederek, "Gazze'de ateşkesten yanayız. İki halk-iki devlet hedefiyle barışın hakim olabileceğini ümit ediyoruz." diye konuştu.

- UKRAYNA KONUSU



Tajani, yarın çıkacak sonuç bildirisinde, Ukrayna'ya hem siyasi hem de yeniden yapılanmaya destek açısından azami kararlılıklarını teyit ettiklerini belirtti.

Ukrayna-Rusya Savaşı dolayısıyla Avrupa'da el konulan Rus mallarının kullanılmasının da toplantı gündemine geldiğini anlatan Tajani, "Bunu değerlendiriyoruz ve prensip olarak biz de el konulan varlıkların kullanılmasından yanayız ancak bunu yapmak için yasal temel ihtiyaç var. Rusya'dan uluslararası hukuka saygı duymasını istiyorsak, biz de bunu yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Tajani, Ukrayna'ya yönelik ABD Kongresinin yardım paketini onaylamasını beklediklerini, bunun Ukrayna'nın bağımsızlığını ve özgürlüğünü savunmak için bir işaret olacağını kaydetti.