İtalya'dan İsrail-Filistin çağrısı

Tajani, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile Roma'da Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü.

Görüşmenin ardından İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İtalya ve İsrail ilişkilerinin dostluk ve dayanışmaya dayandığı ifade edildi.



Açıklamada, yoğun siyasi ilişkilerin yanı sıra İsrail'in İtalya için tarımsal gıda, biyoteknoloji, siber güvenlik, yapay zeka, uzay ve enerji gibi yüksek teknoloji alanlarında stratejik ortak olduğu vurgulandı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Tajani, son dönemde yaşanan olayları "terör saldırısı" olarak niteleyerek, hayatını kaybedenler için İsrail'e dayanışmasını aktardı. Tajani, bu yıl şiddet mağdurlarının sayısında yaşanan artıştan endişe duyduğunu kaydetti.

İsrail'in güvenliğinin kendilerinin önceliklerinden olduğunu belirten Tajani, "Bu yeni şiddet dalgası, statükonun sürdürülemez olduğunun ve yeni bir yıkıcı sarmaldan kaçınmak için barış sürecini yeniden başlatmanın kesin gerekliliğinin bir başka kanıtıdır. Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına dayanan iki devletli çözüm, İsrailliler ile Filistinlilerin barış ve güvenlik içinde yan yana yaşamaları için en iyi şansı sunuyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Tajani, İtalya'nın, İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasındaki, Orta Doğu'da uzun vadede barış ve istikrara katkıda bulunabilecek normalleşme anlaşmalarına verdiği desteği yineleyerek, "İsrail-Filistin barış süreci ile normalleşme sürecinin, olası sinerjilerden yararlanarak paralel ilerlemesi gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.